Malthe kom til tops på Skærbækværket

Søndag var der åbent hus på Skærbækværket. Efter to timer var flere end 1900 gæster lukket indenfor. En af dem var sjetteklasseseleven Malthe og hans far Troels Bach Lakner. Helt ekstraordinært blev de inviteret med en tur op i en af værkets kraner.

- Wow, den der er stor, lyder det fra sjetteklasseseleven Malthe Bach Lakner

Han er til åbent hus på Skærbækværket i Fredericia, og helt ekstraordinært har han og hans far Troels fået lov til at komme op i en af værkets kraner. Og dens funktion har Malthe Bach Lakner helt styr på.

- Ham fra kranen tager flis op fra en båd og smider det over på et bånd. Så bliver det kørt over i en stor bunke, og så brænder de det for at få varme og strøm.

Det var sjovt, og der var en god udsigt. Det var rigtig flot. Malthe Back Lakner, 6. klasseselev, Horsens

Skærbækværket inviterede indenfor i anledningen af Varmens Dag, og den invitation var der overraskende mange, der tog imod. Efter to timer var mere end 1.900 gæster dukket op – to af dem var Malthe og hans far.

- Jeg synes, at det er interessant, og så vil vi gerne ned og se, hvordan det foregik. En samfund kræver en masse el og varme, men det er jo ikke helt lige meget, hvordan vi producerer det, siger Troels Bach Lakner.

Malthe var dog helt med på den udflugt og har ikke fortrudt, han tog med. Turen i kranen var i hvert fald en oplevelse.

- Det var sjovt, og der var en god udsigt. Det var rigtig flot, siger Malthe Bach Lakner.

Åbent hus var kæmpe succes

Driftschef Henrik Larsen på Skærbækværket er glad for, at så mange mennesker mødte op.

Vi har bygget et fantastisk anlæg, hvor vi fyrer med bæredygtigt flis. Det er jo enorme forhold, som vi gerne vil vise frem. Henrik Larsen, driftschef, Skærbækværket

- Vi er benovet over, at så mange har vist interesse. Det er overvældende. Vi kan næsten ikke følge med.

Værket har gennem en længere periode gennemgået en grøn omstilling. Det er især det, Skærbækværket vil vise frem.

- Vi har bygget et fantastisk anlæg, hvor vi fyrer med bæredygtigt flis. Det er jo enorme forhold, som vi gerne vil vise frem.