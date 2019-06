Byrådsmedlem ekskluderet af partiet efter nej til håndtryk: Man har en mening – og så bliver man smidt på porten

Bestyrelsen for Venstre i Billund Kommune har ekskluderet byrådsmedlem Lars Hansen. Ledelsen mener, at han modarbejder partiets interesser og skader arbejdsklimaet i gruppen.

- Vi har gennem flere år slukket brande efter Lars Hansen. Det går ud over arbejdsklimaet. På et tidspunkt er man nødt til at sige stop. Vi har brugt alt for meget tid på Lars Hansen.

Sådan begrunder bestyrelsesformand for Venstre i Billund Kommune, Ivar Nørlund, eksklusionen af byrådsmedlem Lars Hansen overfor TV SYD.

Hovedpersonen selv er ikke overraskende uenig i beslutningen.

- Det er ærgerligt, at der ikke var plads til mig i Venstre. De kalder sig Danmarks liberale parti. Men når man har en mening, så bliver man smidt på porten, siger Lars Hansen til TV SYD.

Liberale skal også opføre sig ordentligt

Ivar Nørlund ser anderledes på det.

- Selvom man har en liberal holdning, så skal man stadig opføre sig ordentligt. Lars Hansen kan godt være lidt bastant i sin kropsattitude – det bliver for meget i længden.

Bestyrelsesformand Ivar Nørlund forklarer, at der har været mange småsager gennem årene. Blandt andet da Lars Hansen stemte imod flertallet i sagen om Stenderup Skole, der skulle lægges sammen med Søndre Skole/Lynghedeskolen i Grindsted.

Men han fremhæver sagen fra maj, hvor Lars Hansen, først i økonomiudvalget og senere i byrådet, stemte imod forslaget om grundlovsceremonier med tvunget håndtryk til nye danske statsborgere. Efterfølgende skrev Lars Hansen et læserbrev om sagen.

- Han må stemme, hvad han vil. Men vi kritiserer proceduren med at skrive et læserbrev, der går imod hans egen gruppe - uden at orientere om det. Samtidig stemmer han imod loven. Man følger lovgivningen, for hvornår sker det næste gang?, siger Ivar Nørlund.

Ekskluderet i revy-pause

Lars Hansen undrer sig også over proceduren.

- Hele håndtryksagen er så uliberal, så den skriger til himlen. Hold nu op - vi lever i 2019.

Faktisk synes han ikke, at sagen er håndteret særlig godt.

- Jeg blev ringet op i pausen af en revy. Udvalgsformanden gav mig to muligheder: Meld dig ud af partiet – ellers ekskluderer vi dig. Efterfølgende fik jeg to e-mails. Én om at melde mig ud – og én om at møde op i går onsdag, for at forsvare mine synspunkter. Umiddelbart derefter sendte de en pressemeddelelse på Facebook om min eksklusion, forklarer Lars Hansen.

Argumenterne var tilsyneladende ikke nok for bestyrelsen, for onsdag aften holdt de – efter mødet med Lars Hansen - fast i beslutningen om at ekskludere ham fra Venstre.

- Jeg efterlyste en klar årsag til eksklusionen, men den fik jeg aldrig. Jeg kan leve med, at folk peger fingre ad mig, men jeg synes mere, at vi skader Venstre. Bestyrelsen har truffet deres valg – jeg tror, det er et dårligt valg, uddyber Lars Hansen.

Fakta Lars Hansen Valgt ved kommunalvalget i Billund Født 30. november 1971 i Billund Gift, 3 børn Politiske hverv Byrådsmedlem Billund Kommune, Venstre 2014 - nu Medlem, Børne og Kulturudvalget. Billund Kommune, Venstre 2014 - 2017 Medlem af Økonomiudvalget Billund Kommune, Venstre 2017 - nu Se fuld profil

Løsgænger med ny plads

Bestyrelsesformanden er godt klar over, at sagen kunne være håndteret anderledes.

- Jeg ville ønske, at vi ikke var nået så langt. Vi er godt klar over, at nogle synes, det er forfærdeligt, eller at der er for lavt til loftet. Andre synes, det er godt. Men nu var det simpelthen nok.

Eksklusionen får dog ikke Lars Hansen, der sidder i økonomiudvalget i Billund Kommune, til at smække med dørene.

- De kan stadig være afhængige af mig for at skabe et flertal. Jeg kommer ikke til at stemme pga. bitterhed og gammelt nag, men for det, der er bedst for borgerne i Billund.

Nu skal han, med egne ord, lige lande, og så trækker han i arbejdstøjet igen.

- Intet er ultimativt i politik. Nu er der sommerferie i byrådspolitik, og så skal jeg være løsgænger. Jeg har ingen planer om at skifte til et andet parti, men mit navneskilt i byrådssalen skifter plads, slutter Lars Hansen.