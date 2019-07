Henning Hyllested om ny buslov: Man stjæler passagerne ud af togene

Ny lov skaber endnu flere busruter. Enhedslistens Henning Hyllested mener, at den undergraver den kollektive trafik.

Syd- og Sønderjyderne har nu endnu flere fjernbusser at vælge imellem.

Fra den 1. juli trådte en ny lov i kraft, der betyder, at de private fjernbusselskaber kan oprette ruter, der er ned til minimum 75 kilometer.

Derfor har det private fjernbusselskab Flixbus oprettet 38 nye ruter i hele landet. Èn af de første nye forbindelser kørte i dag fra Esbjerg til Aarhus.

Det lyder glædeligt i manges ører, men ikke i Henning Hyllesteds fra Enhedslisten. Han mener, at den ny lov er med til at skabe ulige konkurrence.

- Det er en kedelig udvikling. Det er med til at undergrave DSB, Arriva og de regionale trafikselskaber, siger Enhedslistens Henning Hyllested.

Frygter at busruter vil lukke

FJERNBUSLOVEN Fra 1. juli er en ny fjernbuslov gældende. Nu skal der være minimum 75 kilometer fra passageren mellem stoppene. Førhen skulle bussen som minimum krydse Storebælt eller mere end to trafikselskabsgrænser. Loven blev vedtaget i marts af den tidligere regering med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Ifølge Henning Hyllested så skyldes det, at man ikke stiller de samme krav til de private fjernbusselskaber, som man gør til den kollektive trafik.

Den skal blandt andet stille med busser på ikke-populære strækninger og i tidsrum, hvor der ikke er så mange passagerer.

De private fjernbusselskaber kan derimod køre, når de vil, og hvor de vil. Det eneste krav er, at de skal køre mindst én daglig returrejse fem dage ugentligt.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil betyde, at man skærer i den offentlige bustrafik rundt omkring. Man vil lukke og indskrænke endnu flere ruter, siger Henning Hyllested.

Bekræfter Enhedslistens tese

Hvis de private fjernbusselskaber fik stillet de samme krav som den kollektive trafik, ville de lukke med det samme, mener Henning Hyllested.

Han synes dog, det er godt, at danskerne nu får flere og billigere busforbindelser at vælge imellem. Stod det til Henning Hyllested, blev det også billigere at rejse med blandt andet DSB og Arriva.

- Det her bekræfter bare Enhedslistens mangeårige tese om, at den kollektive trafik er for dyr. Danskerne vil have billigere kollektiv trafik, understreger Henning Hyllested.

Enhedslisten har et ønske om at sætte priserne på offentlig, kollektiv trafik ned med 30 procent.