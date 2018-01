Ældre mand alvorligt kvæstet af falske hjemmehjælpere

En ældre mand blev i dag kvæstet, da han forsøgte at standse to hjemmerøvere i Haderslev. Politiet efterlyser nu vidner.

Sent på eftermiddagen blev et ældre ægtepar opsøgt af to udenlandske kvinder, der påstod, at de var fra hjemmeplejen.

Det lykkedes at lokke manden ud af lejligheden og under forvirringen slap en af kvinderne ind i lejligheden og stjal en værdiboks, hvorefter de stak af mod parkeringspladsen.

En ældre mand kvæstet efter hjemmerøveri. Foto: LocalEyes

- Den ældre mand forsøgte at forhindre kvinderne i at køre væk, og i den forbindelse bliver han påkørt, slynget hen over køleren, og han har pådraget sig alvorlige kvæstelser, fortæller vagthavende fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilen er en lys personbil, en sedanmodel. Det er muligvis en Volvo S40 eller S60 eller lignende, og den forsvandt ad Varbergvej. Der var tre personer i flugtbilen, og den havde udenlandske nummerplader.

Politiet vil gerne høre fra vidner til det dramatiske optrin. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

