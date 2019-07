Begge motorvejsspor åbne igen efter alvorlig ulykke

Ulykken skete på motorvej E45 nord for Rødekro. Torsdag morgen lukkede politiet derfor højre spor for trafik i knap tre timer.

En motorcyklist er alvorligt kvæstet efter en færdselsulykke ved Rødekro i Sønderjylland. Manden er fløjet til hospitalet med helikopter.

Det oplyser vagtchef Nikolaj Hølmkjær ved Syd- og Sønderjyllands Politi tidligt torsdag morgen.

Politiet modtog klokken 04.05 anmeldelsen om en trafikulykke, der involverede en motorcykel og en personbil. I bilen var en tysk mand, der slap uskadt fra ulykken, oplyser vagtchefen. Motorcyklisten er dansk.

Ulykken skete på E45 nord for Rødekro mellem afkørsel 69 og 70. Begge køretøjer på vej i nordgående retning på motorvejen.



I knap tre timer var det højre spor på motorvejen lukket for trafik, mens politiets bilinspektør undersøgte omstændighederne nærmere. Kort før klokken syv meddelte politiet, at arbejdet på ulykkesstedet var færdigt, og begge spor igen er åbne for trafik.