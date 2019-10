40-årig anholdt efter forsøg på overfald med køkkenknive

En 40-årig mand bevæbnet med to køkkenknive forsøgte mandag eftermiddag at angribe en beboer i en trappeopgang i en ejendom i Ribe.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med hændelsen, der fandt sted ved 15.30-tiden.

Da politiet nåede frem til boligen, brugte de tjenestepistoler i forbindelse med anholdelsen - dog uden at affyre skud.

Politiet vurderer, at manden er psykisk syg, og han vil blive undersøgt af en læge for at vurdere, om manden kan møde i et eventuelt grundlovsforhør i løbet af tirsdagen, eller om han eventuelt skal fremstilles in absentia og varetægtsfængsles i surrogat på en psykiatrisk afdeling.