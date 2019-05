Mand anholdt for vold og frihedsberøvelse

Politiet har anholdt 30-årig mand i Aabenraa.

En 30-årig mand er anholdt i Aabenraa, sigtet for vold og ulovlig frihedsberøvelse. Den forurettede er en 27-årig kvinde.

Begge er fra lokalområdet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den sigtede vil blive fremstillet i et grundlovsforhør, hvor politiet vil anmode om lukkede døre. Derudover vil Syd- og Sønderjyllands Politi ikke oplyse mere om sagen til pressen.

Frihedsberøvelse

Normalt straffes frihedsberøvelse efter straffelovens paragraf 260. Den siger, at "med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes for ulovlig tvang den, som:

1) ved vold eller ved trussel om vold, om betydelig skade på gods, om frihedsberøvelse eller om at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller at åbenbare privatlivet tilhørende forhold tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget,

2) ved trussel om at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller om at fremsætte sande ærerørige beskyldninger tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, for så vidt fremtvingelsen ikke kan anses tilbørlig begrundet ved det forhold, som truslen angår".