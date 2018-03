Mand blev alvorligt kvæstet i trafikulykke

54-årig mistede kontrollen over sin bil og kørte ind i to andre biler. Årsagen er ukendt.

En 54-årig mand blev alvorligt kvæstet, da han lørdag ved 11-tiden mistede kontrollen over sin bil og kolliderede med to biler i den modsatte vejbane. Ulykken skete på Fredericiavej i Vejle.

Manden fik skader i hovedet, maven og bækkenet, og skaderne var så alvorligt, at man valgte at overføre ham til Odense Universitets Hospital. KLIK og se mere tv på localeyes.dk

Derimod kom de to andre involverede bilister, to kvinder på henholdsvis 49 og 32 år, ikke alvorligt til skade. Det oplyser Lars Grønlund, som er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Undersøger ulykken

Ifølge politiet fulgtes to af bilerne ad, da ulykken skete.

Politiet har endnu ikke opklaret, hvad der var årsag til ulykken. Ved 17-tiden oplyste vagtchefen, at man endnu ikke har haft mulighed for at afhøre den 54-årige mand, som kørte i en veteranbil af mærket Chevrolet.

- Vi har afhørt de to kvindelige bilister om ulykken. Men den 54-årige mand er stadig under behandling for sine skader, så vi venter på, at han kan tale med os, siger Lars Grønlund.