Mand dømt for at smugle bedøvelsesstof til heste over grænsen

En 26-årig mand er blevet dømt fire og et halvt års fængsel for at smugle et bedøvelsesstof ind i landet.

Tilbage i maj forsøgte en 26-årig mand at smugle et bedøvelsesstof ind i landet, som normalt bruges til dyr. Der er tale om helt præcist 1988 gram ketamin. Manden blev anholdt af betjente fra Udlændingekontrollen den 25. maj, efter de havde lavet en kontrol af en bus, og her fandt de ketaminen i hans taske. Den 26-årige kommer fra Nordjylland, og han blev ved Retten i Sønderborg i dag dømt fire og et halvt års fængsel for forsøget. - Det er usædvanligt, at vi beslaglægger det stof, siger Helle Lundberg, der er kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er usædvanligt, at vi beslaglægger det stof. Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver, Syd- og Sønderjyllandspoliti Anklageren er tilfreds Ketamin er et bedøvelsesmiddel, som dyrlæger bruger til især heste, og det kan også misbruges som rusmiddel. Trine Schjødt er anklager i sagen, og hun er tilfreds med dommen, som den 26-årige har fået. - Det er et for mennesker meget farligt stof, så det er godt, at det ikke er kommet i cirkulation i ukyndiges hænder. Straffen afspejler også den alvor, der er blevet set på sagen med, siger Tine Schjødt til Syd- og Sønderjyllands Politi. Den dømte har endnu ikke anket i sagen, men han har bedt sig betænkningstid. Bedøvelsesmiddel til især heste forsøgt indsmuglet som rusmiddel. Dom på 4½ års fængsel i retten i Sønderborg i dag #anklager #politidk #uka https://t.co/OTmV9TQ2a8 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 9, 2019