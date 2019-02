Mand donerer hus og formue til plejecenter, og ingen ved hvorfor

Plejecenteret Hjørnegården har nu fået et stort ønske om deres egen bus opfyldt, takket været en ukendt mand, der har testamenteret alt til centeret.

På Plejecenteret Hjørnegården startede beboerne mandagen med flag og sang. Ude foran centeret står en spritny bus med lift, som plejecenteret skulle indvie og fejre.

Penge til bussen kommer fra en anonym mand, der har valgt at testamentere alt, hvad han ejede til centeret.

- Der er mange, der kun tænker på sig selv og ikke giver til velgørenhed eller laver frivilligt arbejde, og ham her har givet alle sine penge til os, som ikke har ydet noget over for ham. Det synes jeg er kæmpe stort. Jeg er ydmyg overfor, at nogen gør det, siger plejecenterleder Marianne Giebner til TV SYD.

Plejecenterleder Marianne Giebner viser den nye bud frem. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Selvom det ikke er uhørt, at plejecentre arver fra beboere eller pårørende, så er det stadig et mysterium, hvorfor netop Hjørnegården skulle have formuen fra den ukendte mand.

Det betyder alt. Det er jo dejligt at komme ud og se træerne springe ud. Christine Thajsen, beboer på Hjørnegården

- Vi ved, at han har været bosiddende her i Bredebro, og det har hans forældre også, men hverken forældrene eller ham selv har haft tilknytning til Hjørnegården, så hvorfor han har testamenteret det hele til os, det ved vi ikke, siger plejecenterlederen.

Manden, der gik bort for to år siden, havde testamenteret sine penge, sit hus og alle sine ejendele til centeret der, efter mandens død, endte med at stå med omkring to millioner kroner, og det første, der blev bestilt, var bussen til ni personer med plads til kørestole.

- Det betyder alt. Det er jo dejligt at komme ud og se træerne springe ud, siger Christine Thajsen, der bor på Hjørnegården.

Christine Thajsen er en af de beboere, der flere gange om ugen har mulighed for at komme med ud på køretur i naturen. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Også de demente beboere på centeret reagerer positivt på køreturene.

- Når de er med på tur, så kan du se, at de blomstrer op. Det er de stjernestunder, vi skal have frem, hvor de har nogle glade øjeblikke. Kommer vi til Møgeltønder, så har de været i huset der, eller kender dem i det hus. Det er rigtig godt, siger Marianne Giebner.

Indtil videre er en fjerdedel af pengene gået til bussen, der er ude at kører flere gange om ugen, og kørselsbudgettet er også på plads frem til 2030. Endda med penge til overs.

- Der kommer sikkert noget hen ad vejen, som vi gerne vil købe, men det skal være beboerne, der ønsker det, siger Marianne Giebner.