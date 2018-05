Opdateret: Mand er hårdt såret efter knivstik i togvogn

Tysk politi efterforsker stadig blodigt overfald i togvogn ved Flensborg. Ifølge tyske medier var et skænderi årsag til overfaldet

Knivangrebet i en togvogn ved Flensborg bliver stadig efterforsket af det lokale politi. Ved angrebet blev den 24-årige gerningsmand dræbt af en medrejsende politibetjent. Dagen derpå er et af de to ofre, en 35-årig mandlig togpassager, fortsat alvorligt kvæstet, men dog uden for livsfare.

- Tilstanden er stadig alvorlig for det mandlige offer for overfaldet. Derimod ser det ikke så alvorligt ud for den 22-årige kvindelige politiassistent, som også blev overfaldet, siger Sandra Otte, som er pressemedarbejder ved Flensborg Politi, til TV SYD.

Ifølge NDR.de var det et skænderi mellem de to mænd, der førte til overfaldet.

Obduktion i dag

Torsdag formiddag oplyser politiet, at den kvindelige politibetjent, som skød gerningsmanden, selv rejste med toget og havde sin uniform på.

Politiet kan først dentificere gerningsmanden med sikkerhed, når han senere torsdag er blevet obduceret.

- Vi efterforsker fortsat overfaldet. Blandt andet har vi beslaglagt togvognen, som vi er ved at undersøge for at sikre spor, siger Sandra Otte.

På vej i toget

Overfaldet skete omkring 20 kilometer fra Flensborg, og det fandt sted i intercitytoget IC 2406 mellem Køln og Flensborg.

Ifølge Bild Zeitung angreb gerningsmanden to politifolk, som kom ind i togvognen, og en af politifolkene skød og dræbte overfaldsmanden. Men politiet har ikke oplyst, at det mandlige offer også var politibetjent.

