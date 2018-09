Lørdag fremstilles han i grundlovsforhør.

En 44-årig mand fra Gram-området er fredag eftermiddag anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi. Han er sigtet for at have dræbt en 76-årig mand i hans lejlighed på Tinghøjs Allé i Esbjerg.

Drabet blev anmeldt den 6. september. Den 76-årige blev fundet død i sin lejlighed. En obduktion viste, at han var dræbt efter brug af såkaldt stump vold.

Den 44-årige bliver lørdag fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.