Mand fra Kosovo dømt for sexkrænkelser

Tilbage i maj blev en 27-årig kvinde udsat for sexkrænkelser af en 30-årig mand. Nu er han dømt.

En 30-årig mand blev i dag idømt ét år og tre måneders ubetinget fængsel for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Herudover blev han ved Retten i Sønderborg også dømt for at have udøvet vold og trusler mod samme person, som er en 27-årig kvinde.

Rikke Brændgaard-Nielsen, der er senioranklager, fortæller, at de to allerede havde et kendskab til hinanden, før episoden fandt sted den 3. maj 2019.

Den dømte er statsborger fra Kosovo, og han har boet i Danmark i en del år, men nu har han fået et indrejseforbud i Danmark på 12 år.

Han nægtede sig dog skyldig i sagen, og han valgte at anke dommen på stedet. Han er varetægtsfængslet frem til, at ankesagen begynder.