Mand kørte jernbanebom i sænk

Bommen over jernbaneoverskæringen på Ndr. Landevej i Tønder mangler nu, efter at den lørdag morgen blev påkørt af en personbil, mens den var nede.

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer om, at jernbanebommen på Ndr. Landevej i Tønder er ødelagt, og jernbaneoverkørslen er derfor uden bomme lige nu.

Årsagen er et uheld, der skete tidligt lørdag. En personbil ført af en 38-årig mand fra Tønder påkørte kort før kl. 7.30 lørdag morgen bommene, mens de var nede. Manden blev blændet af solen inden uheldet skete. Ved uheldet blev forruden i personbilen smadret og jernbanebommene beskadiget.

Banedanmark rykkede ud for at rydde op efter uheldet, og måtte efterfølgende tage de beskadigede bomme ud af drift.

Jernbaneoverskæringen på Ndr. Landevej er derfor foreløbigt uden bomme, advarer Syd- og Sønderjyllands Politi i et tweet. Dog er der stadig lys og klokker, der advarer om, at et tog er på vej. Men bilister skal altså være opmærksomme på, at bommene foreløbigt ikke går ned, når toget kommer.