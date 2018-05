Mand med oversavet jagtgevær flygter fra gadeskænderi

En del af Perlegade i Sønderborg har søndag aften været spærret af efter et gadeskænderi. Politiet har anholdt to personer.

Opdateret: Politiet har ophævet afspærringen i Perlegade, men der er stadig civile efterforskere i området.

Syd- og Sønderjyllands Politi rykkede søndag aften ud til Jernbanegade i Sønderborg. Et vidne havde set en mand med et oversavet jagtgevær.

- En gruppe på fem til seks personer er i et skænderi, og en mand tager et oversavet jagtgevær frem fra en taske, og han begynder at samle det, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Manden med det oversavede jagtgevær og en anden mand var flygtet fra stedet, da politiet kom frem. Det lykkedes politiet at identificere de to gerningsmænd og anholde dem på den nærliggende Perlegade.

Perlegade og et område deromkring er lige nu afspærret.

- Vi har stadig ikke fundet gerningsvåbenet, så der er spærret af lige nu, mens en hund leder efter det, siger vagtchefen.

Vagtchefen oplyser, at der ikke blev affyret skud, og ingen er kommet noget til. Der er dog flere vidner, der er ret chokerede efter episoden.