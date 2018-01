Mand med tilknytning til bandekonflikt anholdt

En 27-årig mand er anholdt og fremstilles i dag i grundlovsforhør for at være i besiddelse af en kniv.

På Storegade i Esbjerg, tæt ved Stengårdsvej, blev en 27-årig mand i går anholdt. Syd- og Sønderjyllands Politi mener, at han har relationer til en konflikt, der lige nu er mellem to grupper i Esbjerg. De to grupper er kendt som Stengårdsvejgrupperingen og Kvaglundgrupperingen.

Den 27-årige mand blev anholdt for at gå med kniv, og vil i dag blive fremstillet i grundlovsforhør. Politiet renger ikke med, at han har nogen relation til den skudepisode, der var fredag aften i Esbjerg.

Her trængte to mænd ind i en frisørsalon på Ingemanns Allé, hvor én af dem skød med en pistol. Politiet betragter skudepisoden som en del af konflikten mellem de to kriminelle grupper. Én af de to mænd er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med skyderiet.

