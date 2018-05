Mand mishandlet og voldtaget på hotel - i dag skal sagen for retten

To mænd fra Vejle skal mandag for retten i Kolding tiltalt for grov vold og voldtægt af en 42-årig mand. Foto: TV SYD

To mænd fra Vejle er tiltalt for grov vold mod en 42-årig mand, som også blev voldtaget med en plastikflaske. Mandag skal sagen for retten, skriver Vejle Amts Folkeblad.