Mand reddede ven fra dræbende kartoffelmaskine

Nu er han indstillet til prisen som årets førstehjælper hos Røde kors.

Torsdag kårer Røde Kors måske Claus Carstens fra Vojens som årets førstehjælper. Han er nomineret, fordi det formentlig er hans skyld, at hans ven, Asger Nissen, er i live.

Under arbejdet med kartoffelhøsten en oktoberdag sidste år bliver hans arm fanget af kartoffelmaskinen, da han vil rengøre den. Det lykkes Asger Nissen at ringe til sin ven med telefonen i den ene hånd, mens maskinens roterende metaldele kværner den anden hånd og arm af.

Blodet står ud i en tyk stråle, da Claus Carstens, 65 år, når frem til sin ven. Han har allerede ringet 1-1-2 på vejen frem, nu slukker han maskinen, får armen fri og stikker med det samme sin finger direkte i såret for at stoppe blødningen.

Jeg er dybt imponeret over, at Claus holder hovedet koldt i en meget stresset situation og ved præcist, hvad han skal gøre, fordi han kan førstehjælp. Uden ham var Asger blødt ihjel. Anders Ladekarl, generalsekretær, Røde Kors

- Bliv ved mig, hvisker han roligt til Asger, mens ambulancens sirener lyder uendeligt fjernt. Asger har mistet så meget blod, at han svæver ind ud af bevidstheden.

- Kan du høre den. Den er her lige om lidt. Bliv ved mig, hvisker han.

I dag står det fast, at Asger Nissen lever, antageligt fordi Claus Carstens kunne sin førstehjælp og holdt hovedet koldt. Derfor er han indstillet til prisen Årets Førstehjælp 2018 fra Røde Kors.

Asger Nissen mistede to tredjedele af sin arm. Nu har han en protese. Foto: Maibrit Hahn

Asger mistede 2/3 af sin underarm, og i dag har han en protese.

- Jeg er dybt imponeret over, at Claus holder hovedet koldt i en meget stresset situation og ved præcist, hvad han skal gøre, fordi han kan førstehjælp. Uden ham var Asger blødt ihjel, siger generalsekretær Anders Ladekarl, Røde Kors, om baggrunden for nomineringen.

Prisen uddeles torsdag hos Røde Kors i København.