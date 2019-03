Mandag kan togene holde stille

DSB melder om en mulig strejke i morgen mandag.

Mandag kan du måske ikke komme med toget. Utilfredse medarbejdere hos DSB har i et anonymt brev skrevet om en mulig strejke fra tidligt om morgenen til ud på eftermiddagen.

Brevet blev bragt i Ekstra Bladet fredag, og nu kommer DSB med en officiel udmelding om rygterne. Det sker på Twitter, hvor kunderne advares om en mulig arbejdsnedlæggelse mandag.

Hastemøde om strejketrussel

Lørdag eftermiddag var Dansk Jernbaneforbund, ifølge TV2, til hastemøde i Dansk Arbejdsgiverforening med DSB. Emnet var truslen om strejken i det anonyme brev.

Der er meldt om arbejdsnedlæggelser d. 1. april i tidsrummet 04-15.



Bliver arbejdsnedlæggelsen en realitet, kan billetten benyttes til rejse d. 2. april, eller refunderes uden gebyr.



Refunder billetter herhttps://t.co/T0oVwqKD6W eller her https://t.co/pLh0zpJswS pic.twitter.com/wSALPjLGQK — DSB (@omDSB) March 31, 2019

Efter mødet har DSB meldt ud, at man regner med, at togene kører normalt.

- Vi føler os overbeviste om, at Dansk Jernbaneforbund går ud og siger til deres medlemmer, at de skal holde deres arbejde normaliseret mandag 1. april. Så vi har klart en forventning om, at togene kører til tiden. Ellers går vi straks i Arbejdsretten mandag morgen, siger underdirektør i DSB Poul Gemzøe-Enemark til TV 2.

Strid siden 2017

Der har længe ulmet en konflikt mellem DSB og medarbejderne. Uroen begyndte i 2017, da DSB meldte sig ind i Dansk Industri og opsagde alle de eksisterende overenskomster med de ansatte.

I november 2018 førte strid om de nye overenskomster til, at arbejdet flere gange blev nedlagt, og dermed blev en del togafgange aflyst. Ifølge Dansk Jernbaneforbund er problemerne stadig ikke blevet løst.

Vi kommer ikke videre i forhandlingerne lige nu Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund

- Vi kommer ikke videre i forhandlingerne lige nu. De er afbrudt. Jeg er af den overbevisning, at der skal andre spillere på banen, før vi kan komme videre, siger formanden i Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup, til TV 2.

Tjek lige rejseplanen

Hvis man skal med toget mandag, er det en god idé at holde øje med DSB's rejseplan