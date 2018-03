Mandag morgen er pakket ind i tæt tåge

Kør hjemmefra i god tid. Det er tåget, og det kan være glat nogle steder.

Mandag morgen er pakket ind i tåge. Kør i god tid, hvis du skal ud at køre. Der kan også være glat nogle steder. Allerede klokken to begyndte saltvognene at strø i Vejen Kommune.

Politiet opfordrer til forsigtig kørsel og til, at bilisterne husker at tænde bilens tågelys.

Klokken fem var der 0,2 grader ved Vojens Lufthavn, 0,9 i Esbjerg og 1,9 grader på Rømø og ved Sønderborg Lufthavn. Alle fire steder var luftfugtigheden 99 eller 100 procent. Vinden var der ikke meget af, blot svag til let.

I dagens løb stiger temperaturerne til mellem fem og ti grader, og det begynder at regne sydfra.

God mandag.