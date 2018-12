Mandagens overblik: Uheld på E45

Først på dagen mandag bliver en mand fremstillet i grundlovsforhør. Han blev anholdt efter en biljagt i Aabenraa lørdag nat. Den anholdte ville ikke stoppe motoren i sin bil, og da en betjent rakte ind i bilen for selv at dreje nøglen, kørte den nu anholdte mand fra stedet med politimanden hængende på bilen. Læs mere om sagen her.

Mandag besøger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) Esbjerg Gymnasium og Fredericia Tekniske skole (EUC Lillebælt). Ministeren vil tale med de unge om, at særligt danske unge er mere og mere stressede og mistrives. Tallene viser, at Region Syddanmark er den region, hvor der samlet set er flest, der føler sig stressede på tværs af aldersgrupperne.

Politiet indkaldte søndag aften ekstra mandskab i forbindelse med kampen mellem VB og Brøndby på Vejle Stadion. Ifølge vagtchef, Jørn Bystrup, var der ballade i luften, hvis udeholdet tabte, og derfor besluttede politet at kalde det ekstra mandskab ind. Der blev dog ikke brug for det. Brøndby vandt kampen 2-1, og fansene fra Vestegnen drog derfor glade og tilfredse tilbage mod Sjælland efter kampen.

Vejdirektoratet oplyser, at der lige nu (kl. 8.30) er mellem 10 og 15 minutters kø i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og afkørsel 62 Kolding Ø. Køen skyldes et tidligere uheld. Der er kø både fra Taulov og Vejle mod Kolding. Bilister i køen melder, at det så småt glider igen. (Opdateret klokken 8:35)

Køen er ved at blive opløst nu, fortæller Vejdirektoratet. Foto: Privatfoto

Derudover sejler Nordalsfærgen Bitten ikke. Turene mellem Ballebro og Hardeshøj er midlertidigt indstillet på grund af hærværk i weekenden. En eller flere ukendte gerningsmænd smadrede vinduer, en dør, en væg og nødlys på færgen, oplyser færgen på Facebook. Der blev også affyret pulverslukkere i styrehuset og stjålet brandudstyr. Vejdirektoratet melder også om glatte veje i Syddanmark, så kør forsigtigt.

Mandagsvejret i Syd- og Sønderjylland bliver ifølge DMI præget af byger af og til, men også sol lidt ind imellem. Temperaturer mellem fem og otte grader, og vinden bliver jævn til hård fra vest og nordvest. Ved Vestkysten op til hård kuling.

