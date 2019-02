Mandagens overblik: Sådan bliver dagen

Ved 11-tiden besøger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) den igangværende opsætning af vildsvinehegnet langs grænsen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøger i dag også den psykiatrisk afdeling i Aabenraa. Hun skal høre om regionens arbejde med tidlige indsatser i børne- og ungepsykiatrien, og hun skal fortælle om regeringens sundhedsreform. Ministeren har følgeskab af formanden for patient- og pårørendeforeningen SIND, Knud Kristensen.

Haderslevs borgmester H. P. Geil byder de værnepligtige velkommen til byen og kasernen.

Nedtællingen til Europa-Parlamentsvalget er for alvor begyndt. I dag er Europa-Parlamentskandidaterne Asger Christensen og Christel Schaldemose på tur i Padborgområdet for at diskutere EU-relaterede spørgsmål indenfor transportbranchen.

I følge Vejdirektoratet glider trafikken mandag morgen uden problemer.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Mandagen fortsætter med det milde vejr fra weekenden. Først på dagen får vi lokal dis og tågebanker, derefter kommer der nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det mere skyet fra vest. Temperaturerne når op mellem 10 og 12 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest.

Tak fordi du læste med

med venlig hilsen

Søren Vesterby