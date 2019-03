Mandagens overblik: Sådan bliver dagen

Mandag kommer en hel stribe ministre på besøg i Syd- og Sønderjylland. Undervisningsminister Tommy Ahlers, (V)), besøger VUC i Aabenraa, kulturminister Mette Bock, (LA) besøger Vejle for se på esport, fødevareminister Eva Kjer Hansen, (V), besøger bl.a. Naturmælk i Tinglev og Kohberg Brød i Tinglev. Hedensted får besøg af beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, (V), mens integrationsminister Inger Støjbjerg, (V) kommer til Hviding for at besøge byens flygtningecenter, som nogle af naboerne føler sig utrygge ved.

Fra mandag til fredag vil skoler og dagtilbud samle affald i naturen, mens alle på søndag kan deltage i at fjerne skrald og affald fra deres lokalområder ved omkring tusinde arrangementer i hele landet.

Regionsrådet i Region Syddanmark holder i dag møde. Mødet begynder klokken 15 og finder sted i Regionsrådssalen i Vejle

Vagtcheferne i begge lokale politikredse melder om en yderst rolig nat til mandag.

Ud over den sædvanlige morgenmyldretrafiks kø-dannelser og og langsom trafikafvikling, så er der mandag morgen ingen meldinger om større trafikale problemer på vejene eller med offentlig transport her til morgen.

Du kan altid tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

I formiddag endnu spredte byger, men efterhånden tørt og om eftermiddagen lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 7 og 10 grader. Let til frisk vind fra nord, ved kysten stedvis hård vind, der sidst på dagen aftager lidt.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Ernst Møller