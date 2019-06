Manden bag Fanøs nye sted er en advokat fra København

Højesteretsadvokat blev så begejstret, at han skabte ideen om Fanøs nye formidlingssted.

Ideen til det kommende formidlingssted på Fanø, Lycium, opstod i hovedet på en advokat fra en af hovedstadens fineste adresser. Steen Lassen er advokat med møderet for Højesteret og partner i advokatfirmaet Lassen Richard på Amaliegade 31 i København K.

Inspireret

Det var ham, der blev så inspireret af, at Fanø og Vadehavet i 2014 blev omfattet af Unescos verdensarv, ligesom Ægyptens pyramider og Nordamerikas Grand Canyon er det, at han fik ideen til et nyt sted, der skal fortælle alle mennesker om Fanøs enestående natur.

Han kontaktede arkitekt Bjarke Ingels, og lørdag præsenterede han sammen med blandt andet Fanø Kommune sin ide ved et velbesøgt offentligt møde på Sundhedshuset i Nordby, Fanø.

