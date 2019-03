Manden bag vejen, der ikke kan køres på

Martin Lund Madsen har brugt tre millioner kroner og utallige timer på sin strid med kommunen om en vej, som kommunen vil have til at ligge på hans jord.

Vejstriden i Vejen har bølget frem og tilbage i flere år. 22 oktober sidste år blokerede Martin Lund Madsen den nylavede vej med bigballer og sand, men hvordan er det kommet så vidt?

- Jeg købte den første gård i 1995, og da købte jeg noget jord til, så vi kunne køre gylle på interne veje og ikke skulle ud på vejene og genere andre trafikanter. Så er det surt, når kommunen vil lægge en vej på tværs, uden at der er nogen grund til det, siger Martin Lund Madsen i dag til TV SYD.

Martin Lund Madsen havde sparet en million kroner op, da han købte sin første gård i 1995.

Hver gang man bruger en krone, så skal man tjene to. Martin Lund Madsen, landmand.

- Jeg har jo lært, at hver gang man bruger en krone, så skal man tjene to. Det er rettidig omhu.

Nu har han 30 gårde. Lige før finanskrisen solgte han ud af ejendomme, da de var dyrest og har så købt flere efter at priserne er faldet. På spørgsmålet om han er mere købmand en landmand, svarer han:

- I bund og grund er jeg landmand, men selvfølgelig er vi også nødt til at se på bundlinien, så der også er en arbejdsplads for mine dygtige medarbejdere om fem, ti og femten år.

Martin Lund Madsen har brugt mere end tre millioner på at føre sag mod kommunen, men han stopper ikke.

Vi kører den her sag til ende, om det så skal koste endnu en million. Martin Lund Madsen, landmand.

- Jeg har ondt i maven over at skulle betale så mange penge til advokatregninger, men når det så er sagt, så kører vi den her sag til ende. Det er ikke endnu en million, der får os til at give op.

- Jeg skal jo også vise mine drenge, at man skal indrømme, hvis man har begået fejl. (Her mener han tydeligvis, at kommunen skal indrømme sine fejl.) Vi andre skal også indrømme, hvis vi har begået fejl, men det har vi ikke i denne her sag.

Martin Lund Madsen har to drenge på 18 og 20. De er på vej ind i firmaet og ejer 20 procent.