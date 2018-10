Nu ved du det: Manden med leen hedder Niels 'Åmand' Johansson

Niels 'Åmand' Johansson er ekspert i at bruge en le. Tirsdag skulle han give sin passion for at slå med le videre til en gruppe skoleelever. Leen er nemlig vigtig, når man skal værne om sjælden natur.

Niels 'Åmand' Johansson er ekspert med en le. Han elsker faktisk at bruge det skarpe værktøj.

- Du får naturen ind under huden - helt ind i dit hjerte, når du går med le, mener Niels 'Åmand' Johansson.

Kærligheden til leen skulle Niels 'Åmand' Johansson tirsdag give videre til eleverne fra 8. klasse fra Jejsing Friskole ved Tønder.

- En le skal ligesom danse i hånden, forklarer Niels 'Åmand' Johansson de unge.

Og eleverne er helt med på, hvorfor ideen med leen er god, selvom nogen af dem måske ville foretrække et mere moderne redskab.

- Jeg ville jo have brugt en græsklipper. Det er meget sjovere, det er noget der brummer, smiler Jesper Barsingerhorn.

Jesper Barsingerhorn fra 8. klasse på Jejsing Friskole lærer at bruge en le. Først lidt modvilligt - men senere indrømmer han, det faktisk har været sjovt. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

En le kan redde sjældne planter

Initiativet til at lære de unge at svinge leen udspringer af InfraNatur projektet, der er et samarbejde mellem Banedanmark og Miljøstyrelsen. De vil sammen gøre en indsats for den særegne og artsrige natur, der findes på syv udvalgte baneterræner i Danmark

En af måderne at gøre det på, er faktisk at bruge en le. For der er en rigtig god grund til at bruge en le og ikke en maskine, når man skal have bugt med det høje græs. En le kan nemlig værne om de sjældne planter som en græsslåmaskine ikke kan.

- Her i hånden holder jeg én af de planter, vi slår med le for i dag. Det er blåhat. En rigtig fin urt, der tiltrækker et væld af insekter. Der findes insekter, der kun lever af pollen fra blåhat, men blåhat overlever ikke særlig godt under en græsslåmaskine, fortæller Philip Hahn-Petersen, der er naturrådgiver hos Habitats og med Niels 'Åmand' Svensson og eleverne fra 8.klasse på Jejsing Friskole ude at slå med le.

En blåhat tiltrækker et væld af insekter. Der findes insekter, der kun lever af pollen fra blåhat, men blåhat overlever ikke særlig godt under en græsslåmaskine. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

På Sjælland, hvor Niels 'Åmand' Johansson kommer fra, er han vant til at høre lidt brok i krogene, når skoleelever skal lære at bruge det gamle værktøj, så midt i den silende regn overrasker de sønderjyske unge ham.

- Det er sjovt nok at gå i regnen med alle sine venner og sådan og gøre det i samlet flok, synes Jesper Barsingerhorn, som først sværgede til den elektriske græsslåmaskine.