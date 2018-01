Mandø: Fra i dag flere fugle - færre landmænd

Der var tre landbrug på Mandø. Fra i dag er der to tilbage. Den Danske Naturfond har nemlig opkøbt en gård, og byttet jord med to tilbageværende landmænd. Mandø skal nu være et paradis for fugle.

Den Danske Naturfond har nu købt arealer op på Vadehavsøen Mandø for at skabe et paradis for fugle i international klasse. Fra i dag er naturområdet blevet tre gange større - i alt 177 hektarer.

Naturstyrelsen, Den Danske Naturfond og lokale folk mødtes tirsdag på Mandø for at afslutte et omfattende jordsalg og bytte af landbrugsjord til fordel for fuglelivet. Foto: Finn Grahndin

Det er forrygende nyt for fuglene. Ideen er at etablere ét stort samlet naturområde på Mandø for at gøre øen til et paradis for fugle i international klasse.

Landmændene må dermed se sig slået af fuglene. Dem skulle der gerne blive mange flere af, mens antallet af landmænd på øen nu er nede på bare to.

Nu håber jeg, min fordel bliver, jeg får jord, der ligger tættere på min ejendom. Niels Christian Nielsen, landmand, Mandø

Den ene er landmand Niels Christian Nielsen. Og han er faktisk glad.

- Det er tidens gang. Landbruget ændrer sig også, så det er fint nok, siger Niels Christian Nielsen.

Niels Christian Nielsen er en af tilbageværende to landmand på Mandø. Han har solgt noget af sin jord, og købt nyt, så fuglelivet kan få det bedre. Foto: Finn Grahndin

Niels Christian Nielsen har købt 14,7 ha jord af Den Danske Naturfond, og han har så solgt 15,2 ha til dem.

Det er den Den Danske Naturfond, som har skudt penge i opkøbet.

- Mange af de fugle, der yngler på engene, har været i tilbagegang i mange år. Derfor vil vi gerne gøre en indsats for, at de kommer tilbage i endnu større tal, da Mandø er en naturperle - også set i et internationalt lys, fortæller Flemming Nielsen, der er direktør i Den Danske Naturfond.

Mandø er en naturperle i vadehavet, som gerne skulle få et mere mangfoldigt fugleliv. Foto: John Frikke

Mens landbruget på Mandø ser ud til at dø ud, så vil fuglene her formentlig blive mange flere.

- Om fem eller ti år, når man kommer til Mandø, så vil man helt konkret kunne se, at vi kan tælle, der er mange flere fugle, og der kommer mange flere unger på vingerne, siger Flemming Nielsen.

Naturen og fuglene kan noget landbruget ikke kan - nemlig lokke turister til øen.

- Jeg tror, Mandø kan overleve på kvalitetsturisme, - både øen, men også fuglene vi har herovre, mener landmand Niels Christian Nielsen.