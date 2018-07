Mandø opruster brandberedskab i tørken

Tidevandet kan afskære vadehavsøen fra at få hurtig hjælp fra fastlandet i tilfælde af brand. Nu er hjælpen ankommet.

Den står parkeret lige overfor landmand og brandchef Ove Nielsens gård. Klar til at blive påhængt en traktor og så af sted. Hvis en brand skulle opstå på Mandø.

- Det er meget tørt for tiden, og jorden på øerne er som regel endnu mere tørre, fordi vinden udtørrer den, siger brandchef og landmand Ove Nielsen til TV SYD.

Så vognen med tanken på er en god trøst.

- Det er jo ikke sikkert, at vi kan få hjælp sådan uden videre, hvis nu vandstanden er høj, siger han.

Tanken har rumme 6.000 liter. Brandslangen gør, at man ikke behøver at flytte vognen ret meget. Den har en rækkevidde på 100 meter.

Vognen kommer fra Sydvestjysk Brandvæsen foranlediget af en forespørgsel fra Ove Nielsen, der gerne så et særlig forbud på Mandø mod afbrænding og åben ild. Nu kan han trøste sig med, at øen har fået sin egen mulighed for brandslukning. Skulle en beboer eller turist glemme at slukke et skod med risiko for, at det starter en brand.