Manfred sprang over hegnet til militærbase - nu står han for museum på stedet

Manfred Petersen samlede som ung rester fra tyskernes luftskibsbase fra krigen. Det er blevet til et museum, som nu ser ud til at vokse sig stort.

I en skov nord for Tønder viser 71-årig Manfred Petersen rundt.

Her ligger et lille museum med rester fra Zeppelinbasen - en stor luftskibsbase, som under Første Verdenskrig blev anlagt af den tyske krigsmarine, da Sønderjylland var under tysk herredømme.

Resterne fra basen er primært indsamlet af Manfred Petersen. Som ung sprang han over hegnet ind til det militære område, som husede luftskibsbasen.

- Vi var en flok unge mænd, som syntes, at det var spændende at springe over hegnet og ind på basen. Det var jo ulovligt og dermed spændende. Vi fik samlet en masse ting dengang, som vi gemte og i dag kan ses på museet, fortæller Manfred Petersen.

I dag er han formand for museet med titlen Zeppelin- og Garnisonsmuseet Tønder, der ud over selve museet består af en kæmpe flyhangar og fundamenterne af to endnu større luftskibshangarer.

Zeppelinbasen bestod blandt andet af to store hangarer til luftskibene. Foto: Zeppelin- og Garnisonsmuseet

Lille museum med vokseværk

Her 100 år efter krigens afslutning er museet under forvandling, så historien kan blive bevaret og fortalt videre til de næste generationer.

I år har flyhangaren fået nyt tag og front til en værdi af fire millioner kroner. Tre af dem kommer fra finansloven, den sidste million kommer fra kommunen. Nu er det planen, at museet skal udvides til et større formidlings- og videnscenter.

Fakta om Zeppelin- og Garnisonsmuseet Tønder husede fra 1914-18 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser. Basen var nærmest en selvforsynende lille by med eget gas-, vand- og varmeværk.

Den 19. juli 1918 skrev Tønder sig ind i verdenshistorien da basen blev udsat for det første luftangreb foretaget fra et hangarskib. Både de engelske piloters rapport og rester af bomberne kan ses på museet. Angrebet satte en stopper for Zeppelinoperationer fra Tønder.

Museet blev indviet den 8. maj 1999 og rummer en samling af fotografier og genstande fra perioden bl.a. originale propeller fra de gigantiske luftskibe, uniformer og våben. Se mere

Tønder Kommune har spyttet 750.000 kroner i projektudviklingen, som skal gøre basen og museet interessant for både skoleundervisning og turister fra hele Europa.

- Vi håber at kunne bygge et helt nyt og stort center ved siden af flyhangaren. Nu må vi se, hvor stort det kan blive, men det er en drøm, der går i opfyldelse. Så var det ikke forgæves, at vi allerede som unge begyndte at samle ind til museet, siger Manfred Petersen.