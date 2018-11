Juleøl i aften? Lad både bilen og cyklen stå, opfordrer politiet

Stor kontrolindsats på J-dag skal fange folk i færd med spritkørsel. Politiet opfordrer til, at man heller ikke cykler, hvis man har drukket.

Fredag markeres den ølrige J-dag landet over på restauranter og værtshuse, hvor årets julebryg frigives klokken 20.59.

For at sikre at en våd aften i byen ikke bliver kombineret med bilkørsel, søsætter politiet igen i år en landsdækkende kontrol.

Det oplyser Rigspolitiet.

- Alkohol og bilkørsel er en dårlig cocktail

Indsatsen markerer samtidig starten på julefrokostsæsonen, hvor politiet gerne vil signalere, at man er til stede, forklarer Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Vi er massivt derude med masser af færdselsbetjente, som laver målrettede spirituskontroller, siger han.

- Alle landets færdselsafdelinger er aktiveret i forbindelse med indsatsen, så man vil nok møde mange betjente.

Med indsatsen ønsker man at sende et klart signal om, at man ikke skal tage bilen, hvis man er beruset.

- Pas på hinanden, tegnebogen og mobilen, når sneen falder i aften! Og husk, at alkohol og bilkørsel er en dårlig cocktail! Glædelig J-dag til alle derude, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet: Hver syvende dødsulykke involverer alkohol

Ifølge politiet er spiritusbilister involveret i hver syvende dødsulykke.

- Antallet af sigtelser for spirituskørsel er faldende, men der er en lille del, der ikke har forstået det endnu, siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiet.

I 2017 blev der sigtet 91 spirituspåvirkede førere i løbet af de fire kontroldage. Heraf var 14 involveret i færdselsulykker.

Derudover blev 82 førere sigtet for at køre i narkotika- eller medicinpåvirket tilstand, hvoraf fem var involveret i færdselsulykker.

Politiassistenten har en klar opfordring, hvis ikke man ønsker at blive en del af den kedelige statistik.

- Hvis man skal ud at drikke øl, så lader man bilen stå. Skal man absolut have bilen med hjem, så aftal, at der er én, der holder sig ædru, så der er én, der kan køre. Ellers vil jeg opfordre til, at man bruger offentlig transport, siger han og tilføjer:

- Og så skal man i øvrigt også lade være med at cykle, hvis man har drukket.