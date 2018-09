Mange borgere klager over støj fra F-16 kampfly

Naboer til flyvestation Skrydstrup frygter, at de ikke længere kan bo der, når de nye f-35-fly kommer.

Støjgenerne fra F-16-kampfly fra Flyvestation Skrydstrup er store, og 21 syd- og sønderjyder har i år klaget til enten Haderslev Kommune eller Forsvaret. Det viser en aktindsigt over klagesager over støj fra F-16-fly, som Haderslev Kommune og Værnsfælles Forsvarskommando har modtaget fra 1. januar til 7. september. Det skriver Avisen Danmark, Jysk-Fynske Medier.

I alt er der afleveret 35 klager til enten forsvarskommandoen eller kommunen vedrørende støj fra kampfly, der øver sig i det sønderjyske luftrum.

Overrasket

En af klagerne er Per Brommann fra Over Jerstal nær Vojens. Han er formand for Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, som er borgere, der er plaget af larmen fra F-16-kampflyene og frygter støjgener fra de kommende F-35-fly, som kommer til Flyvestation Skrydstrup i 2023.

- Jeg er overrasket over, at så mange har klaget. Jeg troede kun, at vi var få, der var så belastede, at man direkte har valgt at klage, siger Per Brommann til avisen.

Han er overbevist om, at mange flere generes af støjen, men at det er de færreste, der ved, hvilke klagemuligheder de har.

Ærgerlig

På Flyvestation Skrydstrup er chef og oberst Uffe Holstener-Jørgensen ærgerlig over, at så mange føler sig generede af støjen, men han slår fast, at flyvestationen overholder reglerne på området, og at piloterne er nødt til at træne.

- Vi er nødt til at træne og være knivskarpe for eksempelvis at kunne deltage i internationale operationer, siger han.

Avisen Danmark har også søgt aktindsigt i klagerne over støjen fra kampflyene fra 1. januar til 7. september 2017, og her har 11 klaget over kampflyene. Det undrer Uffe Holstener-Jørgensen. Men Per Brommann er ikke overrasket over, at antallet af klager er steget.

Frygter at de ikke kan være der

- Diskussionen om F-35-kampflyene har skabt fokus på området, og folk har også fundet ud af, at de kan gøre noget ved problemet. Før fandt man sig nok bare i det, siger naboen til flyvestationen, der nu venter i spænding på, at Forsvarsministeriet i december kan fremlægge støjtal for de kommende F-35-kampfly.

- Frygten er, at det bliver så slemt, at vi ikke kan være her, siger han.