Mange skoler ramt af indbrud og rippet for computere

Ubudne gæster har stjålet computere på en række skoler. Politiet vil meget gerne høre fra folk, der enten har set noget eller bliver tilbud alt for billige computere.

Vi tror, det kan være de samme gerningsmænd bag alle indbruddene både i nat og i sidste uge. Lars Peter Madsen, vicepolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi

I den seneste tid har der været indbrud på flere skoler, hvor gerningsmændene blandt andet er gået efter computere.

Senest i nat har der været indbrud på Uldum Skole, Brædstrup Skole, Østbirk Skole og Nim Skole - indbruddene er sket fra midnat og frem til klokken cirka 01.30.

- Vi har mistanke om, det er de samme personer, der har været rundt på de fire skoler i nat, siger vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

I sidste uge var der også indbrud på en række skoler i det nordlige Vejle og i det sydlige Hedensted, hvor der blev stjålet computere.

- Vi tror, det kan være de samme gerningsmænd bag alle indbruddene både i nat og i sidste uge, siger Lars Peter Madsen.

Vær mistænksom hvis du får tilbudt alt for billig computer

De stjålne computerne er heldigvis mærkede, så de kan genkendes, fortæller Lars Peter Madsen. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvis man er på udkig efter en brugt computer.

Er tilbuddet for godt til at være sandt, eller findes der et mærke på computeren, eventuelt et mærke, der er forsøgt fjernet? Så skal du gå i en stor bue udenom og kontakte politiet, så du undgår at købe hælervarer. Lars Peter Madsen, vicepolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi

- Du bør være meget påpasselig, hvis du får tilbudt en billig, brugt computer. Er tilbuddet for godt til at være sandt, eller findes der et mærke på computeren, eventuelt et mærke, der er forsøgt fjernet? Så skal du gå i en stor bue udenom og kontakte politiet, så du undgår at købe hælervarer, siger Lars Peter Madsen.

Sydøstjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med personer, der har hørt eller set noget i forbindelse med indbruddene i nat eller i sidste uge ved skolerne, eller hvis man bliver tilbudt en mærket computer.

Politiet kan kontaktes på 1-1-4.