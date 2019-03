For mange uopmærksomme bilister: Nu skrider politiet ind

Der sker alt for mange uheld på motorvejene. Derfor vil Sydøstjyllands Politi nu være mere synligt for at redde flere liv. Tæt trafik og uopmærksomme bllister får skylden.

Hvis du synes, der ofte er uheld på motorvejen, så er der noget om det. Hele 23 procent af de færdselsuheld, der sker i Sydøstjylland, sker på motorvejene. I hvertfald af de uheld, der bliver indberettet til politiet.

Derfor vil politiet gøre mere for at være synlig på motorvejene. Det fortæller Jesper Engelund, der leder færdselsafdelingen i Sydøstjyllands Politi.

Jesper Engelund, Sydøstjyllands Politi

- Vi har dagligt en civil videopatrulje på motorvejen, men nu sætter vi også almindelige patruljebiler på vejen, så vi vil gøre bilisterne opmærksomme på, at vi er der og holder øje med uopmærksomhed og tæt kørsel.

Den fungerende vicepolitiinspektør er dog godt klar over, at den præventive effekt hurtigt aftager, når patruljebilen drejer fra motorvejen.

- Men vi har i en periode været lidt for usynlige. Nu har vi igen fået uddannet mandskab til flere patruljer på motorvejen. Med den civile bil har vi især fokus på dem, der hører hurtigt, hasarderet og for tæt på de andre bilister. Her har vi også fået stoppet mange.

Tankbil væltet på Sønderjyske Motorvej. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Sammenfletninger giver problemer

Det uheld, der skete mandag ved Kolding Vest som gav timelange køer, har endnu ikke givet særlig anledning til, at politiet kigger på udformningen af sammenfletning mellem Sønderjyske Motorvej og Esbjerg Motorvejen.

- Men vi har til gengæld fokus på sammenfletningen mellem Herning Motorvejen og Østjyske Motorvej. Her har folk lidt for travlt med at flette sammen, selvom der er en meget lang strækning til at komme på plads, siger Jesper Engelund.

Ved sammenfletningen ved Skanderborg i sydgående retning kører Vejdirektoratet i øjeblikket et forsøg, der skal få bilisterne til at vente med at køre ud i 2. vognbane. Det sker med en fuld optrukket linje mellem 1. og 2. vognbane.

Motorvej spærret efter to alvorlige uheld.

Sikre motorveje

Selvom der sker flere uheld på motorvejene, er de stadig de sikreste veje at køre på, set i forhold til antal biler og de mange kilometer bilerne tilbagelægger.

Også sikrere end de tyske motorveje, der har tre gange så mange dødsulykker på motorvejene målt pr. kilometer, fortæller Jesper Engelund fra Sydøstjyllands Politi.

Målsætningen er at antallet at trafikale dødsulykker i Sydøstjyllands Politikreds skal ned på 14 i 2019.

Antallet af dræbte i politikredsen faldt fra 24 dræbte i 2013 til 19 dræbte i 2017. Antallet af tilskadekomne er samlet faldet med 30 pct. i perioden fra 2013 til 2017.

Vejdirektoratet har fundet de vigtigste årsager til dødsulykker. Foto: Vejdirektoratet

Kø på motorvejen. Foto: Privatfoto