Mangel på hjemmeværnsfolk truer lokale arrangementer

Politikompagni Sydvestjylland mangler mindst 15 frivillige for at kunne løse sine opgaver.

De seneste ti år har Hjemmeværnet mistet en tredjedel af sine medlemmer, og det kan efterhånden mærkes. Et af de steder, hvor manglen på frivillige lige nu truer Hjemmeværnets evne til at løse de opgaver, de normalt løser i samarbejde med politiet og det øvrige forsvar, er hos Politikompagni Sydvestjylland, som holder til på Hjemmeværnscenter Esbjerg.

Vi er nået ned på et medlemstal, der er så kritisk, at vi har svært ved at løse de opgaver, vi har planlagt. John Nordqvist Samuelsen, kompagnichef, Politikompagni Sydvestjylland

- Vi er nået ned på et medlemstal, der er så kritisk, at vi har svært ved at løse de opgaver, vi har planlagt. Så det er meget nødvendigt, at vi får flere frivillige, siger kompagnichef i Hjemmeværnet, John Nordqvist Samuelsen, til TV SYD.

John Nordqvist Samuelsen, som selv er frivillig i Hjemmeværnet, og til daglig er politiassistent ved Københavns Politi, fortæller, at det kræver mindst 10-15 frivillige her og nu – muligvis flere – hvis Politikompagni Sydvestjylland skal nå op på det grundniveau af frivillige, der skal til, for at løse kompagniets opgaver.

Politikompagniet hjælper blandt meget andet ved stormflod og orkaner samt ved større ulykker, afspærring af gerningssteder, eftersøgning af personer og logistiktjeneste.

Risikerer at melde fra til lokale arrangementer

Manglen på frivillige i Hjemmeværnet risikerer især at komme til at gå ud over lokale sportsarrangementer.

Det er de små lokalklubber, det kan gå ud over i sidste ende, hvis ikke vi får opbakning. John Nordqvist Samuelsen, kompagnichef, Politikompagni Sydvestjylland

- Politiet stiller jo ikke mandskab til afspærring af trafikken, når den lokale cykelklub skal ud at køre, eller når der er et halvmaraton. Og jo mindre et arrangement er, des større er sandsynligheden for, at vi melder fra til det.

John Nordqvist Samuelsen siger, at Hjemmeværnet er nødt til at prioritere de lidt større prestigeagtige arrangementer.

- Så det er de små lokalklubber, det kan gå ud over i sidste ende, hvis ikke vi får opbakning, siger John Nordqvist Samuelsen til TV SYD.