Borger utilfreds med vandværk: - Manglende info om forurening skaber frygt

Drikkevandet i Brørup skal koges før brug efter fund af coliforme bakterier i prøver. Driftleder hos vandværk forsvarer kortfattet sms til borgerne.

John Poulsen og 1.200 andre Brørupborgere fik lørdag en sms fra det lokale vandværk om, at drikkevandet er forurenet. I beskeden stod, at drikkevandet skal koges, før man drikker det.

Mandag to døgn senere har han endnu ikke fået anden information, og det gør ham vred.

- Nu er der gået to døgn uden yderligere informationer, og det skaber bare frygt i befolkningen. Alle går og snakker om det, men ingen ved noget. Det er for dårligt, mener John Poulsen, der bor på Grønnegade, som ligger syd for jernbanen, der deler byen i to.

Forureningen af drikkevandet er sket netop i den sydlige bydel, som tæller ca. 1.200 husstande.

- Jeg vil bare have en forklaring på, hvor farligt det er, hvad skal der ske, og hvor lang tid, det varer. Det er da det mindste, de kan gøre. Vi er jo deres kunder, og som kunde har man da krav på at vide, hvilken vare, man køber, siger John Poulsen.

Udførlig besked tirsdag

Hos Brørup Vandværk fortæller driftleder Arne Schmidt, at der er kommet jordbakterier eller overfladevand ind i den ene af vandværkets to store vandtanke. Der er tale om en coliforme bakterier, afslørede en analyse lørdag.

Han sendte lørdag besked ud til 1.260 mobilnumre om drikkevandsforureningen og kogepåbuddet.

- Vi kunne skrive en lang doktordisputats om, at det er fækale bakterier i vandet. Men det siger ikke folk en skid. Tirsdag skriver vi en mere udførlig besked. Der er ikke plads i en sms til at skrive mere, end vi har gjort, siger han til TV SYD som svar på kritikken.

- Jeg føler, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at komme ud til alle. Forbrugerne har fået at vide, at de indtil videre skal koge vandet. Det er, hvad de skal vide nu, siger Arne Schmidt, der oplyser, at han mandag morgen har ringet ud til såkaldt følsomme forbrugere som sygehus, børnehaver, skoler og plejehjem for at give en mere uddybende forklaring om situationen.

Vandet er rent igen

Vandværkets ene rentvandstank, der er utæt, indeholder 300 kubikmeter og skal tømmes, så man kan reparere den. Samtidig skal drikkevandssystemet i den sydlige bydel skylles igennem. Det foregår ved, at de 300 kubikmeter vand sendes ud i systemet og lukkes ud via forbrugerne og brandhaner.

- Lørdag satte vi et UV-filter på vandværket, så al vand herfra er rent. Men systemet skal renses for de coliforme bakterier. Der er dog ikke tale ome-coli bakterier, der kommer af afføring, fortæller Arne Schmidt.

Ifølge ham er der mandag morgen taget otte analyser af drikkevandet, og resultatet af dem foreligger 20 timer senere - altså tirsdag.

Indtil da skal vandet koges for at være helt sikkert.