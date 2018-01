Mangler du et sommerferiejob, så er der 500 nye job i Legoland

Legoland søger 500 nye medarbejdere, som vil være med til at fejre parkens 50 års fødselsdag i 2018.

For 12. år i træk inviterer Legoland til jobdage den 19. og 20. januar, hvor alle interesserede kan komme og høre om de mange forskellige jobmuligheder, der er i forlystelsesparken i den kommende sæson.

I den weekend kan man både møde lederne i de forskellige afdelinger og få en snak med erfarne sæsonansatte.

- Jobdage er en unik mulighed, som man sjældent får, når man søger et nyt arbejde, så jeg vil opfordre alle interesserede til at møde op og hilse på deres måske kommende arbejdsgiver og kolleger, siger HR chef Bente Noringriis i en pressemeddelelse.

Hvis man gerne vil have et arbejde i Legoland, så er det en rigtig god ide at lægge vejen forbi årets jobdage, hvor man har mulighed for at give et godt førstehåndsindtryk.

-Vi lægger naturligvis mærke til dem, der møder op og viser interesse, så det betyder helt sikkert noget for ens chancer for at få et arbejde i Legoland, siger Bente Noringriis.

500 nye sæsonarbejdere i 2018

Til den kommende sæson søger Legoland 500 nye sæsonmedarbejdere, og det er muligt at søge arbejde i alle parkens afdelinger.

Sæsonen løber fra den 24. marts til den 28. oktober 2018.