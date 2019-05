Mangler du kunst på væggen? Så tjek din nærmeste lygtepæl

Graffitikunstneren L:Ron:Harald har designet 250 unikke valgplakater for socialdemokraten Benny Engelbrecht.

Når du fra i dag møder lygtepæle spækproppet med valgplakater, så er der noget særligt i vente til borgerne i Sønderborg Kommune. Her blander små kunstværker sig med de traditionelle valgplakater.

Graffitikunstneren L:Ron:Harald har nemlig sagt ja til at designe en valgplakat for socialdemokraten Benny Engelbrecht fra Adsbøl.

- Jeg tænkte: Lad os gøre noget anderledes. Lad os lave noget kunst. Så derfor har jeg fået L:Ron:Harald til at lave en plakat i et meget begrænset oplæg. Og når valgstederne lukker, så er det meningen, at folk må tage plakaterne ned og beholde dem, siger Benny Engelbrecht, som stiller op for Socialdemokratiet.

Et liv efter valgkamp

Tanken bag projektet er at lave noget anderledes, men også at give valgplakaterne et liv efter valgkampen. Sædvandligvis har valgplakater kun en livslinje på få uger.

- Det var faktisk Alternativet, som inspirerede mig til at tænke: Hov, kunne man ikke lave noget, der var helt anderledes. Det blev så den her. Og nu taler man meget om bæredygtighed og cirkulær økonomi, og det er det her et godt eksempel på, siger Benny Engelbrecht.

250 valgplakater er det blevet til, som alle er nummereret og kan findes i Sønderborg Kommune. Bag på hver plakat står et unikt nummer, så man ved præcis, hvilket kunstværk man får med hjem.

Meeen til hele kunst-give-away-festen hører lige et lille aberdabei. Socialdemokratiet har nemlig påført plakaterne den klausul, at alle interesserede ganske vist kun må pille plakaterne ned efter at valget er afholdt d. 5. juni. Og det har Benny Engelbrecht tillid til.