Margits blomster stjålet fra hendes fars gravplads

Gennem de seneste tre år har Margit Nicolajsen oplevet at få stjålet blomster og pyntegenstande fra hendes fars gravplads.

Margit Nicolajsens mor fyldte for nylig 90 år, og i den anledning ville hun tænde et lys på sin fars gravsted på Grindsted Kirkegård. Men det blev ikke den oplevelse, som hun havde håbet.

De blomster, hun havde lagt ved gravstedet få dage forinden, var væk.

- Da jeg så det, blev jeg ked af det, vred og meget forarget. Jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der har samvittighed til at stjæle blomster fra en kirkegård, siger Margit Nicolajsen.

Tyveri på kirkegård er et vedvarende problem

Det er ikke første gang, at Margit Nicolajsen oplever at få stjålet blomster fra hendes fars gravplads. De seneste tre år har hun ufrivilligt måtte give afkald på tre buketter og to pyntehjerter. For nylig gik det så ud over en buket med påskeliljer og tulipaner, som hun selv havde bundet.

- Tænk, at der er nogen, der har moral til at stjæle en buket. Det er helt i bund, siger Margit Nicolajsen.

Margit Nicolajsen er både frustreret, vred og meget uforstående over for, at nogen kan finde på at stjæle ting fra en kirkegård. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Gennem årene har hun gjort kirkekontoret på Grindsted Kirkegård opmærksom på problemet, og det har hun også gjort denne gang. Til at starte med spurgte hun en ansat på kirkegården, om det var dem, der havde fjernet blomsterne.

- Det kunne jo godt være, at blomsterne var blevet visne, og de ansatte derfor havde taget dem og smidt dem ud, siger Margit Nicolajsen.

Men det var det ikke.

Margit kan intet stille op

De gentagne tyverier fra hendes fars gravplads har gjort Margit Nicolajsen så frustreret, at hun nu har lyst til at handle.

- Min første tanke var at sætte et kamera op. Det her problem kan ikke bare blive ved. Vi må gøre noget, siger Margit Nicolajsen.

Som reglerne er lige nu, er det det enkelte menighedsråd, der skal beslutte, om der kan sættes kameraer op på kirkegården, og det har endnu ikke været oppe at vende i menighedsrådet i Grindsted, men kirkegårdslederen tror ikke, det er en mulighed.