Maria og Kristine ved alt om placebosøvn og p-piller til mænd

Tirsdag vandt de to unge forskere fra Sønderborg Statsskole titlen som årets forskerspire i hver deres kategori.

Maria Beck Gaarde vandt i kategorien samfundsvidenskab med sit projekt om placebosøvn, mens hendes medstuderende, Kristine Due Hammershøy, tog titlen i kategorien sundhedsvidenskab med sin forskning i p-piller til mænd.

Projektet Forskerspirer på Københavns Universitet er en landsdækkende konkurrence, hvor gymnasieelever får mulighed for at præsentere forskningsprojekter inden for fire kategorier – der nomineres tre i hver kategori.

I år var Syd- og Sønderjylland repræsenteret i alle fire kategorier, og hele tre af de nominerede var fra Sønderborg Statsskole. Det svarer til en fjerdedel af alle 12 nominerede gymnasielever i Danmark.

I kategorien humaniora var Liv Juhl, Sønderborg Statsskole, nomineret med projektet "Brugen af sønderjysk blandt indskolingselever". I den fjerde kategori, naturvidenskab, var Marie-Louise Lykke Nielsen fra Vejle Tekniske Gymnasium nomineret, men vandt ikke med sit projekt om bier i rummet.

Nominerede projekter fra Syd- og Sønderjylland SAMFUNDSVIDENSKAB Maria Beck Gaarde, Sønderborg Statsskole: Placebosøvn SUNDHEDSVIDENSKAB Kristine Due Hammershøy, Sønderborg Statsskole: Hæmning af spermiogenese vha. inhibering af fosfo-GRTH - Udvikling af en nonhormonel p-pille til mænd HUMANIORA Liv Juhl, Sønderborg Statsskole: Brugen af sønderjysk blandt indskolingselever NATURVIDENSKAB Marie-Louise Lykke Nielsen, Vejle Tekniske Gymnasium: Space bees - a future necessity Se mere

De to vinderprojekter

Kristine Due Hammershøys projekt “P-pille til mænd”

Kvinder har mange muligheder for prævention – f.eks. p-stav, spiral og ikke mindst p-piller. Indtil videre er de eneste muligheder for mænd enten kondom eller sterilisering. Men nu forskes der i en mandlig præventionspille og nogle andre nye former for præventionsmidler til mænd. Nogle steder er man så langt, at man har et decideret færdigt præparat, men produktets bivirkninger anses stadig som uacceptable og det kan derfor ikke sættes på markedet. Disse bivirkninger inkluderer depression, øget sexlyst, sterilitet etc. Disse bivirkninger kunne måske undgås ved at udvikle en præventionspille, der ikke indeholder hormoner.

Maria Beck Gaardes projekt "Placebosøvn"

Placebo-effekten kan bruges i andre sammenhænge end til medicinsk behandling og smertelindring. Altså om det at benytte placebo-effekten til at manipulere hjernen til at tro, at man er veludhvilet. Hun vil lade fire forsøgspersoner sove i et lukket og mørkt rum i to nætter. Første nat fra klokken 23.30 til 7.30. To timer efter opvågningen skal deltagerne udfylde et spørgeskema, hvor de bedes vurdere deres søvnoplevelse og tilstand. Den efterfølgende nattesøvn vil blive afbrudt halvanden time tidligere klokken 6.00. Deltagerne vil dog tro, at klokken er 7.30. Endnu en gang skal de to timer senere udfylde spørgeskemaet for at se, om de føler, at de har sovet mindre end natten forinden.