Marianne fik tjekket sin telefon for bakterier – har du tjekket din?

For niende år i træk sætter Fredericia Kommune i denne uge fokus på god hygiejne. I dag kunne borgerne blandt andet få tjekket deres telefon.

Telefonen er en af de helt store syndere, når det kommer til bakterier. Den følger os over alt og kommer endda med på nogle toiletbesøg. Det gør den til en af de helt store bakteriemagneter – ikke mindst i denne efterårstid.

Man tager jo hænder op til munden, når man hoster, så der kommer til at sidde bakterier på hænderne og dermed på telefonen. Endnu værre er det, når folk tager telefonen med på toilettet. Birgitte Sachmann, hygiejnesygeplejerske, Fredericia Kommune

- Man tager jo hænder op til munden, når man hoster, så der kommer til at sidde bakterier på hænderne og dermed på telefonen. Endnu værre er det, når folk tager telefonen med på toilettet, så vil der også komme colibakterier på. Det oplever vi tit, at der er, siger hygiejnesygeplejerske hos Fredericia Kommune Birgitte Sachmann.

00:43 Se her, hvordan det gik, da Marianne fik testet sin telefon. Luk video

Godt med genopfriskning

I dag fik Marianne Christensen testet sin telefon for bakterier, da Fredericia Kommune havde en bod på Rådhuspladsen i forbindelse med hygiejneugen ”Hygiejne – læring for livet”.

- Den var ikke så beskidt, som jeg havde frygtet, men det satte tankerne i gang. Vi ved måske godt, hvad vi skal gøre for at have god hygiejne, men det er godt at få det genopfrisket, siger Marianne Christensen.

Sådan gør du din telefon ren:

- Den sikreste måde at rengøre skærm og resten af telefonen er med en mikrofiberklud. Den får telefonen til at se ren ud, men fjerner samtidig de fleste bakterier.

- Er du stadig ikke tilfreds, kan du fugte hjørnet af mikrofiberkluden og komme en smule sæbe på, men undgå for meget vand.

- Mikrofiberkluden kan du rengøre med sæbe og lunket vand, hvorefter du hænger den til tørre. Husker du at rengøre den, så undgår du at eventuelle ting sidder i den, som så ender med at ridse din telefon.



Det må du ikke:

- Undgå rengøringsmidler, som indeholder alkohol og ammoniak fx vinduesrens. Det ødelægger den behandling, som telefonen har fået fra fabrikken. Det er en behandling som bl.a. gør aftryk fra fedtede fingre mindre tydelige.

- Undgå også at bruge håndklæder, viskestykker og papir, da de med stor risiko ridser din skærm



Kilde: Mobilsiden.dk Det må du:- Den sikreste måde at rengøre skærm og resten af telefonen er med en mikrofiberklud. Den får telefonen til at se ren ud, men fjerner samtidig de fleste bakterier.- Er du stadig ikke tilfreds, kan du fugte hjørnet af mikrofiberkluden og komme en smule sæbe på, men undgå for meget vand.- Mikrofiberkluden kan du rengøre med sæbe og lunket vand, hvorefter du hænger den til tørre. Husker du at rengøre den, så undgår du at eventuelle ting sidder i den, som så ender med at ridse din telefon.Det må du ikke:- Undgå rengøringsmidler, som indeholder alkohol og ammoniak fx vinduesrens. Det ødelægger den behandling, som telefonen har fået fra fabrikken. Det er en behandling som bl.a. gør aftryk fra fedtede fingre mindre tydelige.- Undgå også at bruge håndklæder, viskestykker og papir, da de med stor risiko ridser din skærm Se mere

Et godt initiativ

Udover at få testet telefonen kunne forbipasserende få testet, hvor gode de er til at vaske hænder. Hygiejneugen sætter også fokus på temaet på kommunens plejecentre, og i tandplejerne er der fokus på god hygiejne i munden.

- Jeg synes, at det er et rigtig godt initiativ. Der er mange ting, der har forbavset mig blandt andet, at der er 1.000 dødsfald om året på grund af dårlig hygiejne, siger Marianne Christensen fra Fredericia.