Marie: Den skal have mere kærlighed

Det var kartoflen, der havde den absolutte hovedrolle i dag i Vejle.

Otte kokke kæmpede om at vinde Kartoffelprisen 2019. Det gælder om at tilberede den bedste tre-retters menu med kartoffel som hovedbestanddel i hver ret.

- Kartoflen er et udskældt produkt. Den bliver erstattet alt for meget af ris og pasta, siger Per Mandrup, som er daglig leder af Culinary Institute by VejleErhverv, som afholder konkurrencen.

Målet med kartoffelprisen er, at få kartoflen tilbage på menukortet. En mission, som flere bakker op om – blandt andet Kartoffelafgiftsfonden, som er hovedsponsor af konkurrencen, og Danmarks Kartoffel Råd.

Vinder fra Horsens

Det er tredje gang, at prisen uddeles, og i år blev vinderne kæresteparret Bjarke Jeppesen, som er kok på Hotel Hesselet i Nyborg og kokkeelev Marie Ipsen fra Café Gran i Horsens, som begge ser et stort potentiale i den gamle grøntsag.

- Kartoflen er en grøntsag, der ikke får helt nok kærlighed længere. Derfor er det en sjov udfordring, at give den en helt masse opmærksomhed og lege med dens smage og evner. Den har jo sindssygt mange evner, siger Marie Ipsen.

Med titlen som vinder fulgte også et rejselegat på 20.000 kroner.