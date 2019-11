Marie og detektor-holdet sender udbetaling af danefæ på himmelflugt

- Vi har guld. Yes. Vi har guld!

Sådan sagde Marie Aagaard Larsen igen og igen på en mark ved Fæsted øst for Ribe i 2016, da hun og de to andre amatørarkæologer i Team Rainbow Power bippede sig frem til Danmarkshistoriens største guldfund fra vikingetiden.

- Det var fuldstændig fantastisk. Men det har ikke drevet os at få en danefægodtgørelse – og det kommer ikke til at drive os. Vi er drevet af lysten til søge, finde og sikre genstandene, forklarer Marie Aagaard Larsen mandag til TV SYD.

Vi går med metaldetektor, fordi vi ikke kan lade være. Det er en perfekt hobby. Marie Aagaard Larsen, amatørarkæolog, Gram

I alt fandt de tre amatørarkæologer 840 gram rent guld, herunder seks armbånd, og en række smykker og mønter Fundet udløste i februar 2018 en belønning på 1.066.000 kroner, hvilket var kraftigt medvirkende til at fordoble Nationalmuseets samlede udbetalingen af danefægodtgørelse i 2018. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Nationalmuseet udbetalte 7,7 mio. kroner til landets amatørarkæologer og detektorførere i 2018

Beløbet var 3,7 mio. kroner højere end budgetteret

Den samlede udbetaling er den højeste i Nationalmuseets historie

Fæsted-skatten udløste 1.066.000 kroner i danefægodtgørelse til Team Rainbow Power. Det er den næststørste findeløn for danefæ i Danmarkshistorien.

Detektor-teamet Team Rainbow Power består af de tre amatørarkæologer Poul Nørgaard Pedersen, Kristen Nedergaard Dreiøe og Marie Aagaard Larsen.

Læs også Skandinaviens største vikingeskat ser dagens lys på Sønderskov Museum

Hurtigere behandlingstid giver udbetalingsboom

Fæsted-skatten, der blev fundet i den sydvestlige del af Vejen Kommune i 2016, er blot en af mange sager om danefæ. I alt 2.047 sager med 17.055 genstande fra 2016. Men på grund af lang behandlingstid, så er flere af sagerne først blevet behandlet i 2018. Det betyder dog ikke noget for de tre amatørarkæologer.

- Vi går med metaldetektor, fordi vi ikke kan lade være. Det er en perfekt hobby, der kombinerer nørderi, naturoplevelser, fagviden og teknisk kunnen. Det er utrolig udfordrende, fortæller Marie Aagaard Larsen.

Men efter oprettelsen af Nationalmuseets Danefæsekretariat i 2017, med to museumsinspektører og fire sekretærer, er sagerne blevet behandlet meget hurtigere. I 2017 blev der udsendt 527 danefæbreve, mens der sidste år blev udsendt 2.554. I år er der allerede udsendt 2.200 danefæbreve.

- At blive anerkendt for vores arbejde er selvfølgelig rigtig, rigtig rart. Det er et skulderklap, der fortæller at det har kostet blod, sved og tårer – og det har det, slutter Marie Aagaard Larsen.