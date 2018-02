Markant færre indbrud i Syd- og Sønderjylland sidste år

Antallet af indbrud i Syd- og Sønderjylland er på ét år faldet fra 2500 til 2000. Et fald på 20 pct., viser nye tal fra politiet.

Når fem syd- og sønderjyder vendte hjem til et gennemrodet hus efter indbrud i 2016, skete det kun for fire året efter i 2017. På ét år er antallet af indbrud i private hjem reduceret med 20 pct. Helt nøjagtigt faldt tallet fra 2.530 til 2.023 indbrud.

Ikke nok med, at det er det største fald i adskillige år i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, det er samtidig det største fald i hele landet, hvis man ser bort fra Bornholms Politikreds, der kun oplever ganske få indbrud årligt.

- Meget glædeligt, at det går i den rigtige retning. Det er dog stadig ærgerligt, at der trods alt stadig er nogle, der er udsat for indbrud.

- Vi har opprioriteret indbrud i beboelse gennem flere år, og jeg tror, at det er ved at slå igennem nu. Vi har lavet indbrudsgrupper, og vores patruljer skærper indsatsen mod indbrud. Samtidig arbejder vi meget med den forebyggende del, og borgerne er rigtigt gode til at tage konceptet med nabohjælp til sig. Der er ingen tvivl om, at det altsammen hjælper, siger politiinspektør Kaj Nielsen til TV SYD.

Vi håber, at vi – i et samarbejde med årvågne borgere og andre samarbejdspartnere på området - kan bidrage til sikre et fortsat fald i årene fremover. Bjarne Sørensen, chefpolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

På landsplan er antallet af indbrud faldet knap så markant, nemlig med 8,6 pct. Sydøstjyllands Politikreds, der blandt andet dækker Trekantområdet, Billund samt Horsens og Hedensted kommuner, oplevede derimod en svag stigning på knap én pct.

Det er politiets opfattelse, at et øget fokus på sikring og Nabohjælp fra borgernes side har haft stor betydning for faldet.

Borgerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds er ifølge politiet selv skarpe til at holde øje og underrette politiet, når de ser noget mistænkeligt. Det betyder, at adskillige indbrudstyve bliver taget på fersk gerning eller kan dømmes og fængsles, fordi sporene efter dem er friske og dermed en solid bevisbyrde i retten.

Endnu en forklaring på nedgangen i indbrud skal findes i politiets målrettede arbejde med analyser af tyvenes metoder og arbejdsområder. Det gør det muligt at sætte patruljer ind der, hvor tyvene er særligt aktive. Politiet følger også de mere eller mindre professionelle indbrudstyve tæt.

- Borgerne er mere på dupperne. De er meget mere opmærksomme på, at de gør det rigtige hjemme ved deres hus. Og at man hjælper hinanden. Og at man anmelder, hvis man ser noget mistænkeligt, siger Kaj Nielsen.

Indbrud i privat beboelse dækker over indbrud i villaer, lejlighed, værelse og landejendomme.

