Martin og Mads satser millioner på miljøvenlig bilvask

To unge iværksættere fra Hedensted står bag en helt ny måde at vaske biler både miljørigtigt og grundigt på.

27-årige Martin Fisker og 28-årige Mads Søjberg har netop åbnet deres første vaskehal, der er tre vaskehaller i en, i Hedensted.

Deres plan er under navnet Nem Bilvask at skabe en kæde af ligende vaskehaller efter samme opskrift:

Hurtig og billig bilvaske, hvor både resultatet og oplevelsen skal være i særklasse.

Den nye hal klarer tre biler af gangen og har med en frihøjde på 2,9 meter plads til selv de største firmabiler og er gearet til at genbruge 90 procent af vandet, så der kun bruges 15 liter nyt vand pr. bil.

Konceptet er, at bilisterne køber en abonnementsløsning med mulighed for ubegrænset vask. På grund af nummerpladegenkendelse bliver det muligt at køre ind i hallen uden at have pung eller telefon op af lommen.

