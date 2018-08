Maskeringsforbud på revyscenen

Når tæppet går op for årets revy i Esbjerg, så er der store nationale emner og lokale stridigheder med på scenen.

Der er folkedans, vibrerende peberkværne og maskeringsforbud på scenen i musikhuset i Esbjerg, når årets revy har premiere på torsdag.

Det er femte år, at Esbjerg Revyen lukker publikum ind i salen med 450 røde stole. I år fortsætter Trine Gadeberg som en af de fire revyskuespillere på scenen, og dermed er skuespilleren, der til daglig bor i København, tilbage hvor det hele startede.

Trine Gadeberg er igen med på scenen til årets revy i Esbjerg. Foto: Mark Bundgaard

- Jeg var med til at åbne musikhuset for mange år siden, og jeg kommer herfra. Min familie bor her stadig, så det er dejligt at være tilbage, siger Trine Gadeberg til TV SYD.

Og denne gang kommer skuespilleren hjem med en pris i bagagen. Sidste søndag modtog Trine Gadeberg revyprisen Årets Dirch.

- Det var fuldstændig fantastisk at få den. Det har ikke forandret, hvad jeg kommer med på scenen, men det er altid dejligt at få et skulderklap for det arbejde, man laver. Jeg er rigtig glad for den, siger hun.

Årets revy tager udgangspunkt i årets gang i byen og ude i verden.

Publikum kan ifølge de to instruktører forvente landets bedste revy i Esbjerg. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

- Vi tager fat i nogle problematikker omkring ghettoplanen, maskeringsforbuddet og sådan nogle ting. Der kommer selvfølgelig også nogle lokale problematikker ind. Det er kort fortalt en revy i superligaen. Nu har Esbjerg fået et fodboldhold i superligaen, så de skal selvfølgelig også have en revy i superligaen, siger den ene af de to instruktører René Vase til TV SYD.

Revyen spiller fra den 23. august til 8. september.

