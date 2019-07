Masser af fartbøller mødes med masser af bøder

Politiet har givet mindst 17 klip på Strandby Kirkevej de seneste 30 dage.

I går blev der uddelt 39 bøder på Strandby Kirkevej – og i lørdags var tallet 35. De har travlt på Strandby Kirkevej i Esbjerg - møg travlt. De seneste fire år har der været 38 trafikuheld på vejen, og i 12 af de uheld er der sket personskade.

- Gennemsnitshastigheden er for høj i forhold til, hvad man må køre der, og så er der sket en del uheld med personskade, fortæller Knud Reinholdt, leder af færdselspolitiet ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

En af dem, der har fået farten at mærke, er Steve Lauritsen. Han bor på Strandby Kirkevej, har to børn og selv været involveret i et af trafikuheldene.

- Det er en meget trafikeret vej, og især ved fyraften er der meget trafik. Nogle gange kan det godt være svært at komme ind og ud ad sin indkørsel, siger Steve Lauritsen.

En dag han skulle ind i sin indkørsel blev han ramt af en bilist, der kom kørende bagfra.

Særligt fokus

På grund af de mange uheld har Syd- og Sønderjyllands politi særligt fokus på at få sænket farten på netop denne strækning, og derfor er politiet tilstede på vejen med en fotovogn hver uge. Alene de 30 seneste dage er der udskrevet 200 bøder på Strandby Kirkevej, mens der er givet mindst 17 klip i kørekortet. Den højest målte hastighed har været 87 kilometer i timen, hvor man højst må køre 50 kilometer i timen.

- Vores erfaring er, at når vi kommer der kontinuerligt, så finder folk også ud af, at vi er der, og det gør i sig selv, at folk nedsætter hastigheden, siger Knud Reinholdt

Strandby Kirkevej er en af i alt otte veje i Esbjerg, som politiet har udvalgt som særlige fokusstrækninger i 2019. De syv andre veje, man har særligt fokus på er:

Nymindegabvej fra Varde mod Nymindegab

Lunderskovvej fra Bække mod motorvejen

Jelsvej fra Jels til Skodborg

Kongeåvej fra Skibelund til Foldingbro

Rømøvej ved Skærbæk

Tøndervej i Aabenraa

Augustenborg Landevej i Sønderborg

I dag har fotovognen været på de to fokusstrækninger på Jelsvej og Strandby Kirkevej. På jelsvej fik 28 bilister en bøde for at køre for stærkt og på Strandby Kirkevej blev 24 blitzet.

Artiklen er opdateret med informationer om dagens fartkontrol på Strandby Kirkevej.

