Svømning er en af de idrætter, der vokser mest i Danmark i disse år. I Tinglev er der da heller ingen problemer med at tiltrække medlemmer til den lokale svømmeklub Plask. Der er bare ingen til at instruere holdene, og derfor har klubbens 300 medlemmer ingen hold at gå på. Klubben er sat på standby, indtil nogle melder sig som frivillig - både i bestyrelsen og som instruktør ved bassinkanten.

- Uden instruktører, ingen svømmeklub.

Så kort og kontant forklarer Sonja Jacobsen, bestyrelsesmedlem i Svømmeklubben Plask, situationen.

- Vi kan ikke finde frivillige instruktører. Det har vi kæmpet for, men der er simpelthen ikke opbakning her i byen. Det er lidt synd, for når man snakker med folk, siger alle, at “Nej, hvor er det ærgerligt” og “Kan I da ikke finde nogen”, siger Sonja Jacobsen til TV SYD.

Svømmehallen i Tinglev var sidste vinter lukket i et halvt år på grund af renovering. Samtidig kunne klubben ikke længere gratis låne de fastansatte instruktører og skulle derfor selv finde dem blandt de frivillige. Det har ikke været muligt.

Sonja Jacobsen har nogle bud på, hvorfor det er så svært at finde frivillige.

- Jeg tror, at enhver har nok i sig selv. Det er måske lidt hårdt sagt, men sådan tror jeg, det er. Samtidig er folk bange for at involvere sig i noget, som de måske ikke kan overskue, mener hun.

To undersøgelser i gang

Aabenraa Kommune er gået ind i sagen og arbejder i øjeblikket for at skaffe frivillige til svømmeklubben.

- Når vi har en fin svømmehal, som er tom, så har vi naturligvis en udfordring, erkender Pia Paustian, der er leder af Aktiv Aabenraa, til TV SYD.

Derfor har kommunen sat to markedsundersøgelser i gang. Den ene henvender sig til elever i 6. til 10. klasse, mens den anden retter sig mod alle kommunens borgere og deres mening og forhold til svømmehallerne samt deres lyst til at melde sig som frivillig.

- Nogle gange er det sådan, at folk nærmest ikke tør komme til generalforsamling. Hvis de så alligevel kommer, sidder de og kigger ned på snørebåndene. Kigger man for meget op, er man helt sikker på at få nogle opgaver. Det kunne jo være, at vi kunne hjælpe foreningerne med at skitsere nogle konkrete opgaver, så det bliver håndterbart for den enkelte at være frivillig, siger Pia Paustian.

Når resultaterne fra de to undersøgelser foreligger til efteråret, vil kommunen invitere til informationsmøde og lægge en handlingsplan frem, som skitserer, hvad der kan gøres.

Overskuelige opgaver

Problemet med at skaffe frivillige i foreningerne er ikke kun isoleret til svømmeklubben i Tinglev, hvis man spørger Carl Erik Callesen, som er udviklingskonsulent i Aabenraa Kommune og kommer rundt i de forskellige foreninger i kommunen.

Åben hal-projekt Åben hal er en række events, som Aktiv Aabenraa arrangerer for at styrke familieidrætstilbuddet i kommunen.

Det er formålet at nytænke måden at være aktiv på.

- De er udfordret rigtigt mange steder. Mange gange er det de samme frivillige, der skal trække læsset i foreningen, og det føler de, er svært, fortæller han.

Problemet er knap så stort i de større byer, fordi der her er flere personer til at løfte opgaverne. I de mindre byer er det dog svært.

- Opgaverne i foreningerne må ikke være for store. Folk skal kunne overskue de opgaver, de får. Og så skal de have den nødvendige hjælp til det, siger han.

Kommunen vil forsøge at lokke familierne ud i hallerne under overskriften “Åben hal”, som er en mulighed for foreningerne til at vise, hvad de er gode til.

- Så kan det godt være, at man går derop for børnenes skyld og synes, at det er spændende og gerne vil bruge lidt tid på det, håber Carl Erik Callesen.