Pudlen Diva indvier hundesalon: Masser af plads til pedicure og intimbarbering

Diva er en 6 år gammel puddel, som er en af de første, der for lov at prøve Gitte Vestergaards nye udvidede hundesalon med maser af plads til de firbenede.

Pudlen Diva skal klippes. Tæven er stamkunde hos Gitte Vestergaard, og er en af de første til at prøve Gitte Vestergaards nye hundesalon.

Der har nemlig været stort behov for mere plads. Den gamle salon var kun 25 kvadratmeter, men den nye salon er på 125 kvadratmeter.

- Nu har vi endelig plads til hunde og flere ansatte. Og så kan vi nu også passe de hunde, der kommer langvejs fra, fortæller Gitte Vestergaard.

Efter udvidelse af hundesalonen har Gitte Vestergaard nu plads til tre hunde på trimmebordet af gangen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

Kæmpe behov for hundefrisør

Divas ejer, Joan Damgaard, fortæller, det ofte har været svært at få en tid til klip hos Sønderjysk Hundesalon.

Der kommer nemlig flere af de såkaldte allergi-venlige-hunde á la shitzu, pudler, havanneser, coton de tuléar og lignende, og som ikke taber pelsen - det giver mere arbejde til hundefrisøren. Noget Gitte Vestergaard kan nikke genkendende til.

- Den type hunde skal klippes jævnligt, så de ikke filtrer - ofte op til tre til fem gange om året, så vi har travlt.

I den nye salon har Gitte to ansatte, og hun har plads til en ekstra hundefrisør, hvis det bliver nødvendigt. Desuden er der lavet et venterum, et baderum og en legeplads.

Ingen dyr spændes fast

Kærligheden til dyr er stor, og derfor bliver hundene ikke bundet fast, mens de får manicure, pedicure og intimbarbering.

- Vi har ingen galge, de fleste hunde sidder så fint, så der er ikke grund til at spænde dem fast, så det gør vi aldrig, siger Gitte Vestergaard.

Nu glæder Gitte sig til at komme rigtigt i gang i den nye salon, som mandag eftermiddag bliver officielt indviet med en reception for alle kunder.