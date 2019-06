Der er stadig risiko for skybrud i det østlige Jylland.

Ligeså hurtigt kraftige regn- og tordenbyger blev dannet sidst på eftermiddagen, ligeså hurtigt er de begyndt at opløses her først på aftenen. Varsel om skybrud er dog fortsat gældenden for Nord- og Østjylland, samt den nordligste del af Fyn.

Foruden kraftig regn, kan der fortsat komme en del lynudladninger og der kan komme kraftige vindstød!

Varslet gælder for det næste par timer.