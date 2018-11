Massiv opbakning til udrejsekontrol

Dansk Folkepartis forslag om udrejsekontrol ved grænsen bliver modtaget positivt på Facebook og blandet hos to sønderjyske borgmestre.

Skal biler, varevogne og andre køretøjer kontrolleres, når de forlader Danmark? Det har Dansk Folkeparti stillet som krav i finanslovsforhandlingene.

- Det vil kunne bremse nogle af de tyverier, der for eksempel er fra byggepladser, hvor varebilerne er fyldt op med værktøj, lyder det fra Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod.

Hvordan en udrejsekontrol nærmere skal foregå, vil Peter Kofod ikke nærmere ind på, da det er op til forhandlingerne med regeringen i finansloven.

Men hvad siger folket til forslaget? Vi har stillet spørgsmålet til brugerne på TV SYDs Facebook-side og to sønderjyske borgmestre.

9 ud af 10 bakker op på Facebook

Indtil videre støtter 9 ud af 10 på TV SYDs Facebook-side forslaget om udrejsekontrol. Her er et udpluk af nogle af kommentarerne:

Foto: Facebook

Tønders borgmester Henrik Frandsen. Foto: TV SYD

Tønders borgmester: - Det må ikke genere trafikken

Borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen er principelt ikke imod en udrejsekontrol. Det vigtigste for ham er, at det ikke kommer til at genere trafikken over grænsen.

- Det er principielt lige meget for mig, om der kommer en udrejsekontrol, bare den ikke hæmmer trafikken. Der er mange tyskere, der pendler over grænsen for at arbejde i Tønder, og det er vigtigt, at det ikke kommer til at genere dem, siger Henrik Frandsen (V).

Han peger på den nuværende grænsekontrol i Tønder Kommune, som en god løsning.

- Den nuværende kontrol med stikprøver ind i landet generer ikke det store. Det er en god løsning. Kommer der en udrejsekontrol er det regeringens opgave at lave den, så den ikke kommer til at genere, siger han.

Borgmester i Aabenraa Thomas Andresen. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Aabenraas borgmester: - Det er et skridt i den forkerte retning

Thomas Andresen, der er borgmester i Aabenraa Kommune, er dog ikke vild med Dansk Folkepartis forslag om udrejsekontrol ved den dansk-tyske grænse.

- Det er et skridt i den forkerte retning. Jeg mener, at der er mere effektive måder at løse den slags kriminalitet på, blandt andet ved hjælp af nummerpladescannerere, siger borgmester i Aabenraa Thomas Andresen (V).

Thomas Andresen mener, at politiets kræfter skal bruges andet steds.

- Jeg mener, at vi kan bruge politiets ressourcer bedre, for eksempel ved at have mere synligt politi i bybilledet, så borgerne føler sig trygge, siger han.

Læs også Dansk Folkeparti: - Vi vil have udrejsekontrol